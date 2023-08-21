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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'den beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada'daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'den beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada'daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'den beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada'daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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