Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı bizim kardeşlerimiz. Onların toprak bütünlüğü bizim için önemli. Rejim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı bizim kardeşlerimiz. Onların toprak bütünlüğü bizim için önemli. Rejim bunun idraki içinde olmalı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı bizim kardeşlerimiz. Onların toprak bütünlüğü bizim için önemli. Rejim bunun idraki içinde olmalı."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel