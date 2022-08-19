Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı bizim kardeşlerimiz. Onların toprak bütünlüğü bizim için önemli. Rejim... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı bizim kardeşlerimiz. Onların toprak bütünlüğü bizim için önemli. Rejim bunun idraki içinde olmalı." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı bizim kardeşlerimiz. Onların toprak bütünlüğü bizim için önemli. Rejim bunun idraki içinde olmalı." Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı bizim kardeşlerimiz. Onların toprak bütünlüğü bizim için önemli. Rejim... - Haberler

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