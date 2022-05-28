Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Teknofest Festivali'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımızda yoktur, olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti;

"Sırada Zengilan ve Laçin'deki havalimanı projeleri var. Agdan Sanayi Parkı ve Aras Vadisi ekonomik bölgesi de işgalden kurtarılan topraklardaki potansiyelden istifade edilmesine imkan verecektir. Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentler, bunların kurulmasına ilişkin projelerde birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel