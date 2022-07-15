Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır."
AA / Mümin Altaş - Güncel