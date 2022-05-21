Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bizim gençliğimiz başörtüsüne özgürlük sloganları ile geçti&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gençliğimiz başörtüsüne özgürlük sloganları ile geçti"

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Yeni Adana Stadyumu Bir Gençlik Şöleni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Havai fişek gösterisi Tuğçe Kandemir konseri ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.

Yeni Adana Stadyumu

Bir Gençlik Şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Havai fişek gösterisi

Tuğçe Kandemir konseri ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.

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AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, gençlik, Adana, Güncel, Haberler

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