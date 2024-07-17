Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ehlibeyt muhabbeti millet olarak kardeşliğimizin mayasıdır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür, Allah korusun işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'nda konuştu. Erdoğan, Yas-ı Muharrem'in 10'uncu gününde, diğer adıyla Aşure Günü'nde bir sofra etrafında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Sofrada bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, "Öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat, Onun ehlibeytine ve her biri kutup yıldızlarımız olan dostlarına selam olsun diyorum" diye konuştu.

'14 ASIR SONRA BİLE HALEN HÜZÜNLE HATIRLIYORUZ'

Hazreti Hüseyin'in ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385'inci yıl dönümünde Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Erdoğan, Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için rahmet ve bereket ayı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem'in aynı zamanda yürekleri Kerbela Çölü'ne çeviren büyük bir yangının, acının ve matemin de ayı olduğunu kaydederek, "Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o katliamı neredeyse 14 asır sonra bile halen hüzünle hatırlıyoruz. Resulü Ekrem Efendimiz torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i 'dünyadaki reyhan çiçeklerim' diye severdi. Onları öpüp koklamaya doyamaz, adeta gözünden bile esirgerdi. Bir gün kendisine 'ehlibeytten en çok kimi seversiniz' diye sorulduğunda, 'Hasan ve Hüseyin' diyecek kadar ikisine de düşkündü. Tabii Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le birlikte bizim gönül dünyamızda ehlibeytin de çok müstesna bir konumu vardır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 'beni, Allah'ı sevdiğiniz için, ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin' buyurmuştur. Ehlibeyt sevgisi bize Peygamberimizin bir emridir, Ondan bize kadar çok kıymetli bir hatıradır. Türk milleti olarak yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayretindeyiz. Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür, Allah korusun işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz" ifadesini kullandı.

'MATEMİNİ PAYLAŞAN CANLARIN DÜNYA VE AHİRETLERİNİ MAMUR EYLESİN'

Bu masadaki birlikteliği 'kalplerdeki ehlibeyt sevdasının bir nişanesi olarak' değerlendirdiğini dile getiren Erdoğan, Muharrem orucunu açmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Allah'tan, Mah-ı Muharrem oruçlarını kabul etmesini dileyen Erdoğan, "Rabb'im, Hazreti Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde 'İran' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

Trump'a suikast girişiminde "İran" iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti

 MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

Bakmadan Geçme

Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, kıyamet gününü görmek ne anlama gelir? Kanun çıkarmak için kaç milletvekili gerekir? (2024 Karar Yeter Sayısı) 2023 Masterchef şampiyonu kim oldu? Geçen sezon Masterchef birincisi kim, şampiyon kim oldu? Masterchef ne kadar, kaç ay sürüyor? 2024 Masterchef kaç hafta sürüyor, ne zaman bitecek? Masterchef ana kadro 5. yarışmacı kim oldu? (BELLİ OLDU) Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef ana kadro kaç kişi? Masterchef ana kadroda kimler var, ana kadroya kimler girdi? Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 16 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Fransa Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Türkiye U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Türkiye U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Arda Güler'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, nereli, boyu kaç? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Serhat Doğramacı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Esra Tokelli kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Tolga kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Tolga Şener kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Allan Saint-Maximin forma numarası kaç olacak? Saint-Maximin Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek, belli oldu mu? Fransa Türkiye U19 maçı CANLI izle! (HD) 16 Temmuz Fransa Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
title