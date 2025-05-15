Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize 'Terörü Bu İktidar Bitireceğine Hiç Bitmesin Daha İyi' Diyenler Çıktı

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü kanlı eylemler yaparken, dönem dönem içerde muhalefet iktidarı yıpratmak için bu saldırıları acımasızca kullandı. Topluma korku salmak, siyaseti terör sopasıyla hizaya sokmak için yıllarca bu eylemler istismar edildi. Terör belasından kurtulma umudu arttığında ise 'Bunlar çözmesin de gerekirse terör devam etsin' diyecek kadar vicdanını kaybedenler çıktı. Tıpkı 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar' girsin dedikleri gibi bize de 'terörü bu iktidar bitireceğine hiç bitmesin daha iyi' diyenler çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz plaket takdim töreni aslında bu ülkenin büyümesinin, kalkınmasının gizli kahramanlarına bir vefa borcudur. Bu sene de 73'ü Genel Kurul delegesi, 25'i oda ve borsa genel sekreteri olmak üzere, toplam 98 kardeşimize plaketlerini takdim ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar delegesi olarak, birliğimizin çatısı altında 10,20, 30 yılını tamamlayan bundan dolayı da hizmet şeref belgelerini almaya hak kazananları yürekten tebrik ediyorum. Bugün 98 plaket alacak kişiler sadece TOBB'a hizmet etmediler, bu kardeşlerimiz bu ülkeye de gönül verdiler, vizyon kattılar. Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline inanmaktan hiç vazgeçmediler. Sadakatin yanı sıra gayretin, inancın yanı sıra fedakarlığın simgesi olan bu plaket ve belgelerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

"Yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık"

TOBB camiası olarak Türkiye'nin son çeyrek asrına bizzat şahitsiniz. Türk ekonomisinin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 2002 sonrasında perçinlenen siyasi iktidar özel sektörümüzün becerisi ile birleşince bugün her alanda ileriye giden bir Türkiye ortaya çıktı. 23'üncü yılına giren bu yolculuk süresince daima sizlerle dayanışma içinde olduk. İhracat başta olmak üzere, Türkiye'nin ekonominin her alanında yazdığı başarı hikayesine birlikte imza attık. Yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde 13 milyon kişiden 61 milyon ziyaretçi sayısına beraber getirdik. İş dünyamızı, girişimcilerimizi yatırımcılarımızı dünya pazarlarına sizlerle birlikte açtık. Ülkemizi, demokrasimizi, nice saldırının, sıkıntının badirenin üstesinden beraberce getirdik. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık birlikte başardık.

Bugün TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Bu üyelerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 71'i sizlerin çatısı altında. Bu ülkede üretimi, yatırımı, istihdamı sizler temsil ediyorsunuz. Biz de bu gerçeklerden hareketle TOBB'un bütün genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye büyük önem verdik.

Nasıl biz sizin yanınızda olduysak siz de mücadelemizde bizi asla yalnız bırakmadınız. 2017 Genel Kurul'unda yaptığım çağrıya karşılık verdiniz, TOGG'un hayata geçmesini sağladınız. Türkiye otomobil yapamaz, arabayı burada üretmiyorlar, yurtdışından getiriyor, hani bunun fabrikası diyen kifayetsizlere en büyük cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce TOGG ile birlikte verdiniz. 60 yıl önce Devrim Otomobili projemiz, eften püften sebeplerle sabote edilmişti ama Devrim Otomobili'ni hayata geçirmeyi biz başardık. TOBB şu an yüzde 30 pazar payı ile yurt içinde lider konumunda. İnşallah seneye yurtdışına ihracı başlayacak.

"İnsansız hava araçlarında küresel ölçekte ilk 3'teyiz"

Savunma Sanayii'nde özellikle insansız hava araçlarında küresel ölçekte ilk 3'teyiz. Bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken artık kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarı hikayemiz HÜR-JET'le yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da HÜR-JET projemiz için önemli bir mutabakat imzalandı. Mutabakat neticesinde airbus ve TUSAŞ HÜR-JET'in İspanya'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi için ortak çalışma yapacak. Savunma Sanayii alanında yakaladığımız ihracat başarısını, TOGG'da da elde etmemiz mümkündür. Yeter ki kendimize güvenelim, özgüven sahibi olalım.

"Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek"

Dünyanın en iyi ve en çok hizmet üreten ilk 3 oda sisteminden biri haline gelmenizle de iftihar ediyoruz. 6 Şubat Depremleri sonrasında TOBB'un bu milletin bir kurumu olduğunu bir kez daha göstermesi takdire şayandır. Depremzedelerimizi yuvalarına kavuşturmak için başlattığımız konut kampanyamız, özel sektörün en büyük desteği TOBB tarafından geldi. Deprem bölgemizin yeniden imar ve ihyasına destek için sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisine 104 milyar doların üzerinde maliyeti olan bu felaketin altından yüz akıyla kalkıyoruz. Afetin 2'nci yıl dönümünde 201 bin konutun anahtarını teslim ettik. Dünyanın en büyük şantiyesini çevirdiğimiz deprem bölgesinde inşa çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Yıl sonuna kadar 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek.

23 yıl boyunca beraber çok çalıştık ve 2023 hedeflerine birlikte ulaştık. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Bunun için heyecanımızı tazeliyor her zaman ileriye bakıyoruz. Terörsüz Türkiye çabalarımızın menziline kazasız belasız ulaşmasında sizlerin desteği sizlerin desteği kritik öneme sahip.

"'Terörü bu iktidar bitireceğine hiç bitmesin daha iyi' diyenler çıktı"

Türkiye 41 yıl boyunca bölücü terör örgütünün kanlı anlarına sahne oldu. Bu süre zarfında terörle mücadelede 10 binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik. 41 yıl boyunca 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör üzerinden değişik sektörler ortaya çıktı. Terörün varlığından, eylemlerinden başkaları da şahsi rant elde etti: Silah tüccarları, insan tacirleri, illegal yapılar, terörün bölgesinde ve gölgesinde işlerini büyüttüler. Terör bataklığında kendi kirli fikirlerini yaymak isteyenler oldu. Geçmişte bu meselenin çözümü için merhum Özal döneminde çokça cesur adımlar atıldı ama dışarıdan olduğu kadar içerden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellendi. Göreve geldiğimiz andan itibaren demokrasi açığımızı kapatmak hem de terör belasından ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmak için hakikaten çok büyük emek verdik. Terör örgütünün beslenme alanlarının büyük bir çoğunluğunu kuruttuk. Terör örgütü kanlı eylemler yaparken, dönem dönem içerde muhalefet iktidarı yıpratmak için bu saldırıları acımasızca kullandı. Topluma korku salmak, siyaseti terör sopasıyla hizaya sokmak için yıllarca bu eylemler istismar edildi. Terör belasından kurtulma umudu arttığında ise 'Bunlar çözmesin de gerekirse terör devam etsin' diyecek kadar vicdanını kaybedenler çıktı. Tıpkı 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar' girsin dedikleri gibi bize de 'terörü bu iktidar bitireceğine hiç bitmesin daha iyi' diyenler çıktı. Bu tavra 15 Temmuz gecesi FETÖ ile mücadelemizde de şahit olduk. Biz FETÖ'nün üzerine kararlılıkla gittikçe bu ülkenin ana muhalefet partisi vekilleri, yetkilileri, FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. 15 Temmuz'a 'Kontrollü Darbe' iftirası atanları hiçbir vakit unutmayacağız. Bölücü örgüt kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Ama bakıyorsunuz birileri adeta karalar bağlamış durumda. Ellerindeki kanlı tezgahı kaybetmekten korkanlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar.

Devletimizin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Terörsüz Türkiye en çok da Türkiye'nin ekonomisini şaha kaldıracaktır."