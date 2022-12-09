Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz."