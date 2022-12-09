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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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