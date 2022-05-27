Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz çareyi üretimde, ihracatta arıyoruz, bu yolda devam edeceğiz" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz çareyi üretimde, ihracatta arıyoruz, bu yolda devam edeceğiz"
AA - Güncel
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DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEIK Başkanı Olpak ve Bakan Muş'un katılımıyla DEIK yeni bina kurdelasının kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep...
DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEIK Başkanı Olpak ve Bakan Muş'un katılımıyla DEIK yeni bina kurdelasının kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.
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AA / Güncel