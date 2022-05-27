Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz çareyi üretimde, ihracatta arıyoruz, bu yolda devam edeceğiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz çareyi üretimde, ihracatta arıyoruz, bu yolda devam edeceğiz"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEIK Başkanı Olpak ve Bakan Muş'un katılımıyla DEIK yeni bina kurdelasının kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep...

DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEIK Başkanı Olpak ve Bakan Muş'un katılımıyla DEIK yeni bina kurdelasının kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.

(4)

AA / Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Muş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title