Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmayacağını belirterek, muhalefetin kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Tekstil Fabrikası önünde düzenlenen Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, ilçeleri ve köyleriyle tüm Bitlis'e selamlarını ileterek başladı.

Cumhur İttifakı olarak, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümünü idrak etmek için bugün Bitlis'in, yarın da Muş'un misafiri olacaklarını dile getiren Erdoğan, "Hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan bu muhteşem zaferi kutlayalım hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik. Bugün tek bir açılış töreniyle güncel rakamlarla toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz." diye konuştu.

Yatırımlar arasında İl Özel İdaresinden belediyelere, Milli Eğitimden Müftülüğe, vakıflardan Emniyete, Karayollarından Devlet Su İşlerine kadar tüm kurumların hizmet ve projelerinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis'imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışını yapıyoruz." bilgisini verdi.

Özel sektör açılışlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını, Bitlis'in kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladığını vurgulayan Erdoğan, son yıllarda özel sektörün şehre ilgisinin giderek arttığını söyledi.

Özellikle tekstil alanında Bitlis'in tüm bölgenin üretim merkezi haline geldiğini belirten Erdoğan, "Toplam yatırım miktarı 4,5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde, 3 bin 600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Bu yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin yapıldığı Eren Tekstil'i ve şirketin yönetici ve çalışanlarını da tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese, hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. İş dünyamıza hep 'Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız.' bu sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi inşallah adım adım hayata geçireceğiz. Açılışını yaptığımız milyarlarca liralık tesisler, işte bu samimi çabalarımızın birer meyvesidir."

Erdoğan, gelecek dönemde bu fabrikalara ve yatırımlara yenilerinin ekleneceğinin altını çizerek, "Biz kurusıkı atmayız, konuşurken icraatlarımızla konuşuruz." dedi.

En önemli referans kaynaklarının, eser ve hizmetleri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hizmet götürürken, Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ihmal etmiyoruz. Batıda yaşayan vatandaşlarımız hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." diye konuştu.

Bitlis'e eğitimde toplam 2 bin 690 adet yeni derslik inşa ettiklerini ve Bitlis Eren Üniversitesini şehirle buluşturduklarını belirten Erdoğan, 2 bin 900 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binası açtıklarını ve toplam 19 spor tesisi kazandırdıklarını da söyledi.

"36 sağlık tesisini hizmete sunduk"

Bitlis'teki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için son 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandıklarını anlatan Erdoğan, "Sağlıkta toplamda 1210 yataklı 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk. 50 yataklı Adilcevaz Devlet Hastanesi dahil Bitlis'te inşa edeceğimiz 12 adet sağlık tesisimiz proje, ihale ve arsa tedarik aşamasında." bilgisini verdi.

TOKİ kanalıyla toplam 4 bin 608 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 310 konutun yapımının da devam ettiğini aktaran Erdoğan, şunları aktardı:

"Şehrimizde 5 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 2 millet bahçesini hizmete sunduk, 3 millet bahçesinin yapımı sürüyor, inşallah seneye de hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümde, 328 adet konut, 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken, bugün 4 atık su arıtma tesisi ile hizmet veriyoruz."

Erdoğan, 2002'ye kadar Bitlis'e yapılan 19 kilometre bölünmüş yolu, 288 kilometre ilaveyle 307 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kuskunkıran Tüneli'ni, Buzlupınar Tüneli'ni, Sarıkonak Tüneli'ni, 8 Ağustos Tüneli'ni ve 8 Ağustos viyadüklerini inşa ettik, Bitlis Çevre Yolu'nu tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu diğer yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Tatvan Çevre Yolu'nu ise 2025'te sizlerin emrine vereceğiz."

"Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor"

Bitlis sınırları içindeki demir yollarını da yenilediklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan ile İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor, bağlantı yollarını ise tamamladık. Adilcevaz İskelesi'nin yapımı, Ahlat Su Sporları Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri yeni tamamlandı. Bitlis'e bir baraj, 2 gölet, 5 sulama tesisi, bir hidroelektrik santrali, 45 taşkın koruma tesisi ve bir içme suyu tesisi olmak üzere toplam 55 tesis inşa ettik. Hükümetlerimiz döneminde Bitlis'e toplam 1,2 milyar lira tarımsal destek sağladık. Yaptığımız sulama tesisleriyle toplam 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Bitlis, Ahlat, Güroymak ve Tatvan'a doğal gaz arzı sağladık, önümüzdeki dönemde Adilcevaz ve Hizan'a da doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgenin terör tehdidinden kurtuldukça, yeni yatırımların geleceğini, kalkınma hamlesinin daha da hızlanacağını ifade eden Erdoğan, bunun işaretlerinin turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüldüğünü söyledi.

Sadece Türkiye'nin diğer ilerinden değil dünyanın farklı köşelerinden de insanların buralara gelerek hiçbir korku ve endişe yaşamadan bölgenin güzelliklerini keşfettiğini kaydeden Erdoğan, yatırımcıların, yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerde yeni fabrikalar ve üretim tesisleri kurduğunu dile getirdi.

Bitlis'in organize sanayi bölgelerinden çıkan ürünlerin pek çok farklı ülkede rafları süslediğini aktaran Erdoğan, hep birlikte bu huzur ve güven ortamının korunması gerektiğini vurguladı.

14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin "istikrar sürsün" diyerek bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, 31 Mart 2024'te mahalli idareler seçimi yapılacağını anımsattı.

"Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz"

Yerel seçimlerde Bitlis'in 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına inancını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 3 ayda şahit olduklarımız, muhalefetin içler acısı, perişan durumunu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık. Bizden önce yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. İnşallah aynı başarıları yine yakalayacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Açılışını yaptıkları eser, hizmet ve fabrikaların şehre hayırlı olmasını dileyen ve eserleri şehre kazandıranları tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektöre şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından yapımı tamamlanan eserlerin açılışı için kurdele kesti.

Törenden notlar

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra fabrikayı gezdi.