Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin... "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"nda konuştu. " Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"nda konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı." "Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi-Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı, insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır" (3) AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin... - Haberler

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