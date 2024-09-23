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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu Kapsamında ABD'li Düşünce Kuruluşları ile Toplantı Yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı önde gelen düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yuvarlak masa toplantısında, uluslararası ilişkiler ve güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, Türkiye'nin dış politikada daha etkin bir rol oynama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu Kapsamında ABD'li Düşünce Kuruluşları ile Toplantı Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Diplomasi Politika Güncel

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