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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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