Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel