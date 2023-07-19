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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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