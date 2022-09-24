Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor." Güncel Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle... - Haberler

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