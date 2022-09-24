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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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