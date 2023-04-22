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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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