Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Polislerimizin haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın"
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Bekçi, Güvenlik Korucuları iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Bekçi, Güvenlik Korucuları iftar programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın."