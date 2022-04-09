Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Polislerimizin haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Polislerimizin haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Bekçi, Güvenlik Korucuları iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Bekçi, Güvenlik Korucuları iftar programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polislerimizin haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polislerimizin haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polislerimizin haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın

AA / Güncel

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