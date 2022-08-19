Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TPAO, öbür tarafta Petronas ve diğer tarafta Çinliler, üç ayaklı olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TPAO, öbür tarafta Petronas ve diğer tarafta Çinliler, üç ayaklı olarak bir adımı beraberce atacağız."