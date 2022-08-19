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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TPAO, öbür tarafta Petronas ve diğer tarafta Çinliler, üç ayaklı olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TPAO, öbür tarafta Petronas ve diğer tarafta Çinliler, üç ayaklı olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TPAO, öbür tarafta Petronas ve diğer tarafta Çinliler, üç ayaklı olarak bir adımı beraberce atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TPAO, öbür tarafta Petronas ve diğer tarafta Çinliler, üç ayaklı olarak bir adımı beraberce atacağız."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan TPAO Güncel Haberler

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