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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Çay içip hatıra fotoğrafları çeken Erdoğan, sıcak ilgi için teşekkür etti ve ardından kafeden ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirdiği programı kapsamında bir kafeyi ziyaret etti. Kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bir süre kafede vakit geçirdikten sonra ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde bazı yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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