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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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