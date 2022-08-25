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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Mehteran ekibinin gösterisi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Mehteran ekibinin gösterisi

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Ahlat Güncel Haberler

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