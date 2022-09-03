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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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