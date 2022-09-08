Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel