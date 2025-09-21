Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Alışveriş Yapacak Olursak Bunu Oğluyla Yapmamıza Gerek Yok, Trump'ın Bizzat Kendisiyle Yaparız"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, uçak alımlarını filan Özgür Özel'e sorarak, bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la, Türkiye-Amerika arasında bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu için ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği Genel Kurul görüşmelerine bu yıl, 140'tan fazla ülkenin, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım beklendiğini, Genel Kurul'un, 'Birlikte daha iyi barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla yapılacağını söyledi.

BM'nin, 80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan mevcut yapısının, kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir izahı yoktur. Bu acı gerçeği, bundan 12 yıl önce Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya, beşten büyüktür' diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede, tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta Genel Sekreter düzeyinde Birleşmiş Milletler'in acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnsanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, sorunların çözümüne katkı veren duruşumuzu, Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım. Bu bağlamda, görüşmelerin ilk gününde 23 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda, Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde, istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku, yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağız.

Sizlerin de takip ettiği üzere 80'inci Genel Kurulu'nu, diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Tabii 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar."

"Dostum Trump'la görüşme gerçekleştireceğiz"

Erdoğan, ziyareti sırasında, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, BM Genel Sekrteri Antonio Guterres ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump'ın katılımıyla tertiplenecek, Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerin liderleriyle beraber, Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında ayrıca, Türk-Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim. 25 Eylül Perşembe günü ise Washington'a geçerek değerli dostum Sayın Trump'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmemizde, ticaret, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere ikili işbirliğimizi güçlendirecek konuları değerlendireceğiz. Bölgesel meseleler, elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak, yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.

"Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik"

Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayışla çalıştık. Mekik diplomasiyle sorunlara, diyalogla çözüm yolları geliştirmeye gayret ettik. Aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının artık tamamen dinmesini, bunun yerine sulhu sükunun her metrekarede hakim olmasını arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Şu an itibarıyla Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filistin'in "devlet" olarak tanınması konusunda ABD'nin tavrı ve Türkiye'nin bu doğrultudaki diplomatik girişimine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk, olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bütün bunlarla beraber dünya, maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde şu an itibarıyla Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var. Bu tabii sevindirici. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa birkaç Filistin'i tanıyan devlet de göreceğiz. Bunlar ayrıca sevindirici olacak. Temennimiz, bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da o kadar süratle inşallah gelişecektir."

"Yakın zamanda Sayın Şara'yı ve Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da ağırlayacağız"

Erdoğan, "BM toplantısı sonrası Suriye'de durum ne olur, neler değişir?" sorusuna, "Suriye'nin kendi benliğine, bağımsızlığına kavuşmuş olması gerçekten bir komşumuz olarak bizleri de huzurlu kılmıştır" dedi. Türkiye'den yetkililerin, Suriye'ye yaptıkları ziyaretleri hatırlatan Erdoğan, "Yakın bir süre içerisinde de gerek Sayın Şara'yı gerek Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da ağırlayacağız ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de Amerika'da Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız da olacaktır. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız" yanıtını verdi.

"Uçak alımlarını Sayın Özel'e sorarak, bugüne kadar yapmadık ve yapmayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sizin, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ile Gazze konusunda pazarlık yaptığınızı öne sürdü, fikirlerinizi öğrenmek isteriz" demesi üzerine, "O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi?" dedi.

Erdoğan, "Sağıra hakaret etmek istemem de sağır, duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekilde verdi. Bizler de ilk fırsatta, çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler, uçak alımlarını filan Özgür Özel'e sorarak, bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la, Türkiye-Amerika arasında bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız" diye konuştu.