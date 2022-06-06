Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla...
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz."
AA / Mehmet Tosun - Güncel