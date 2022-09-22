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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden'ın BMGK'yla ilgili açıklaması haklılığımızı ortaya çıkardı mı, dediğimiz noktaya geldiler mi? Şimdi 'Hem daimi hem...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biden'ın BMGK'yla ilgili açıklaması haklılığımızı ortaya çıkardı mı, dediğimiz noktaya geldiler mi? Şimdi 'Hem daimi hem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden'ın BMGK'yla ilgili açıklaması haklılığımızı ortaya çıkardı mı, dediğimiz noktaya geldiler mi? Şimdi 'Hem daimi hem geçici üyeleri artıralım' diyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden'ın BMGK'yla ilgili açıklaması haklılığımızı ortaya çıkardı mı, dediğimiz noktaya geldiler mi? Şimdi 'Hem daimi hem geçici üyeleri artıralım' diyorlar"

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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