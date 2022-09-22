Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'ın BM'nin yapısıyla ilgili açıklaması) 'Dünya 5'ten büyüktür' derken işte buralardan buraya geldik ve ben bunu da... - Haberler

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