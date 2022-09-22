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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın BM'nin yapısıyla ilgili açıklaması) 'Dünya 5'ten büyüktür' derken işte buralardan buraya geldik ve ben bunu da...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'ın BM'nin yapısıyla ilgili açıklaması) 'Dünya 5'ten büyüktür' derken işte buralardan buraya geldik ve ben bunu da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın BM'nin yapısıyla ilgili açıklaması) 'Dünya 5'ten büyüktür' derken işte buralardan buraya geldik ve ben bunu da başaracağımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın BM'nin yapısıyla ilgili açıklaması) 'Dünya 5'ten büyüktür' derken işte buralardan buraya geldik ve ben bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Dünya Güncel Haberler

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