Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer...

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz"

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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