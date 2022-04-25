Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer...
AA - Özcan Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri) Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz"
AA / Özcan Yıldırım - Güncel