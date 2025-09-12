Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" sergisinin açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a nerede varsa orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz çünkü mücadeleyi biz burada öğrendik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi koleksiyoner Mehmet Çebi öncülüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda oluşturulan "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" sergisinin açılış programındaki konuşmasında, Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya birçok kıtada bulunduğunu anlattı.

Dünyanın yüzlerce şehrini farklı vesilelerle ziyaret ettiğini ama tarihi, tabiatı ve maneviyatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmediğini dile getiren Erdoğan, gözlerini dünyaya bu şehirde açmaktan, bu şehirde büyümekten, bu aziz şehre hizmet etmekten daima şeref duyduğunu vurguladı.

Erdoğan, 4,5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 28 yıldır İstanbul'a ve İstanbullulara aşkla hizmet etmenin onurunu yaşadığını dile getirerek, "Marmaray'ından Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Büyük Çamlıca Camii'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne, Ayasofya-i Kebir Camii'nin tekrar ibadete açılmasından Rami Kütüphanesi'ne ve daha nicesine İstanbul'da inşallah ileride hep hayırla yad edilecek kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul için yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmediklerini ve yetinmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Allah ömür ve imkan verdikçe İstanbul'un ve İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hakimul İstanbul değil, hadimul İstanbul olarak devam edeceğiz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Dünya güzeli İstanbul'un hizmetkarı olmayı son nefesime kadar bir övünç madalyası olarak göğsümde büyük bir iftiharla taşıyacağım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 30 yıl önce olduğu gibi bugün de İstanbul'dan aldıkları ilhamla bu şehre layık olabilmenin şuuru ve Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a nerede varsa orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı, dirayeti, pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Vicdanlı olmayı, şefkat ve merhametle davranmayı bize bu şehir öğretti. Bize mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı burası öğretti. Ne pahasına olursa olsun, hakkın hatırını gözetmeyi burada öğrendik. Büyük düşünmeyi, geleceğe dair iddialı hedefler belirleyip o hedeflere ulaşmak için koşmayı, aynı şekilde bize İstanbul'u öğretti. Hamdolsun bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da emanete layıkı veçhile sahip çıkacağız."

"Aziz İstanbul, asırlar boyunca genç sanatçılarımız, ressamlarımız için esin kaynağı olmaya devam edecektir"

Bugünkü sergileri, siyaset sahnesinde verdikleri mücadelenin sanat alanındaki bir yansıması olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü projeyi teşvik ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle resim sanatında eskiye nazaran çok daha dinamik iklime sahip olduklarını, bu anlamda ortaya konulan çabaları takdirle karşıladıklarını, memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Dünyadaki yenilikleri çok yakından takip eden, kendisini sürekli geliştiren, sanatında ilerleyen, derinleşen ressamların Türk resmini her geçen gün daha yukarılara taşıdığına işaret eden Erdoğan, "Taklitçi, kompleksli, topluma ve öz değerlerine yabancı ürünler artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Bunu Türkiye'nin kültür ve sanat birikimi adına çok kıymetli buluyorum. Şurası bir gerçek ki kalıcı işler yapmak, yeni yollar açmak, dünya resmine imzanızı atmak istiyorsanız önce kendiniz olmak zorundasınız. Aksi takdirde mukallitlik girdabından kurtulmanız, bir adım öteye gitmeniz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu anlamda genç ressamların, bugün aralarında bulunan büyük ustaları kendilerine örnek almalarını, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarını çok önemli gördüğünü belirterek, "Kararlı adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı öyle inanıyorum ki ressamlarımızın, şairlerimizin, ediplerimizin, hülasa ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir. ve tabii aziz İstanbul, bu muhteşem şehir daha nice asırlar boyunca özellikle genç sanatçılarımız, genç ressamlarımız için esin kaynağı olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, serginin kültür ve sanat camiası başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" adlı şiirini okuduktan sonra konuşmasını sonlandırdı.

Programdan notlar

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ile sanatçılar İskender Pala, İbrahim Sadri, Seyfullah Kartal, Erol Eren ve Nur Haktan'ın İstanbul'u anlatan şiirleri seslendirdiği programda, Mehmet Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enver Fazıl'ın Eminönü'nün yer aldığı tablosunu hediye etti.

Programda, sanatçılar Ayhan Türker, Mustafa Sekban, Faruk Cimok, Selahattin Kara ve Enver Fazıl'ın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Mahir Ünal ve Derya Ayaydın, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile bazı AK Partili milletvekilleri ve sanatçılar katıldı.

"Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Sergisi", 16 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

