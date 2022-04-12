Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz."
AA / Ferdi Türkten - Güncel