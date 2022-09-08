Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte ülkenin en yüksek binası olan Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla birlikte Belgrad Kulesi'ni gezdi. Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel