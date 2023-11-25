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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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