Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ülkeler boş evlerden yüksek vergi alıyor, Türkiye'de de olabilir mi?" sorusu üzerine "Bakanlığımızın çalışması var,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ülkeler boş evlerden yüksek vergi alıyor, Türkiye'de de olabilir mi?" sorusu üzerine "Bakanlığımızın çalışması var, bunların üzerine gideceğiz" dedi.