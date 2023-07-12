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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı müttefiklerimizin, PYD/ Ypg'yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan YPG Güncel Haberler

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