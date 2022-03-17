Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da...

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Ankara, Güncel, Haberler

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