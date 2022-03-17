Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel