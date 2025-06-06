Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı.
Haber: Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel