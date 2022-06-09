Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı EFES 2022 Tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar TB2 SİHA'yı imzalaması fotoğraf İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı kapsamında beraberindeki heyetle standımızı ziyaret ederek Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı. EFES 2022 Tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar TB2 SİHA'yı imzalaması fotoğraf İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı kapsamında beraberindeki heyetle standımızı ziyaret ederek Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı. AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan SİHA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.