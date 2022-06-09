Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı
AA - Güncel
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EFES 2022 Tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar TB2 SİHA'yı imzalaması fotoğraf İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı kapsamında beraberindeki heyetle standımızı ziyaret ederek Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı.
EFES 2022 Tatbikatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar TB2 SİHA'yı imzalaması fotoğraf İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı kapsamında beraberindeki heyetle standımızı ziyaret ederek Bayraktar TB2 SİHA'yı imzaladı.
AA / Güncel