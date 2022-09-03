Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürjet'e imza attı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürjet'e imza atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST 2022 alanında Hürjet'e imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürjet'e imza atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST 2022 alanında Hürjet'e imza attı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba Havalimanı Samsun Güncel Haberler

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