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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürjet'e imza attı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürjet'e imza atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST 2022 alanında Hürjet'e imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürjet'e imza atması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST 2022 alanında Hürjet'e imza attı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba Havalimanı Samsun Güncel Haberler

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