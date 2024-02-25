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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla verdik'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü programına video mesaj göndererek, 14-28 Mayıs seçimlerinde ülkeye yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının hüsrana uğratıldığını belirtti. Erdoğan, Bayburtluların rekor oy oranlarıyla kendilerini desteklediğini vurgulayarak, tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik idealine güçlü destek beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ülkeye yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattıklarını belirterek, "31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü programına video mesaj gönderdi.

Bayburtluları selamlayan Erdoğan, "Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanları bir kez daha rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarlarımız döneminde Bayburt'la birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda şehrin eksiklerini gidermenin, ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduklarını, Bayburtlu vatandaşların da verdikleri güçlü destekle bu kutlu mücadelede kendilerini yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Bayburtluların rekor oy oranlarıyla kendilerini desteklediğini vurgulayan Erdoğan, "Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bugünlere el birliği içinde getirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, ecdadın emaneti olan cennet vatanı çok daha güçlü, müreffeh, özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yolda en kritik dönemeçlerden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleniyle geride bıraktık. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyorum. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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