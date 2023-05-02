Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü"