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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü"

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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