Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman Valiliğini ziyaret etti
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitingi için geldiği kentte Valiliğe ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitingi için geldiği kentte Valiliğe ziyarette bulundu.
AK Parti mitinginin ardından Valiliğe geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ten kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel