Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin Başbakanının düzmece mahkeme kararlarıyla idamına alkış tutanların hukukun lafını etmeye hakları yoktur" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin Başbakanının düzmece mahkeme kararlarıyla idamına alkış tutanların hukukun lafını etmeye hakları yoktur"

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu.

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AA / Fatih Erdoğan - Güncel

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