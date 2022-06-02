Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin Başbakanının düzmece mahkeme kararlarıyla idamına alkış tutanların hukukun lafını etmeye hakları yoktur" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin Başbakanının düzmece mahkeme kararlarıyla idamına alkış tutanların hukukun lafını etmeye hakları yoktur"
AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu.
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu.
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AA / Fatih Erdoğan - Güncel