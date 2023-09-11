Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı ülkelerin halkları, gıda krizinin önlenmesi için çabalayan yegane ülkenin Türkiye olduğunu bilmeli. Biz koridorun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı ülkelerin halkları, gıda krizinin önlenmesi için çabalayan yegane ülkenin Türkiye olduğunu bilmeli. Biz koridorun yeniden açılmasına çaba sarf ederiz"