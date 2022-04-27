Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik...

AA - Kübra Kara - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir"

AA / Kübra Kara - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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