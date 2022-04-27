Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik...
AA - Kübra Kara - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir"
AA / Kübra Kara - Güncel