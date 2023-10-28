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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Masum Gazze Güncel Haberler

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