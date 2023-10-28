Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş suçlusu İsrail'i dünyaya tanıtacağız

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Biz Avrupa ve Amerika yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz. Biz lafa gelince liberal, özgürlükçü, serbest piyasacı, insan hakları savunucusu kurum ve kişilerin gerçekte hangi gayelerle ülkemizin ayağına çelme taktığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi aynı hakikatlere Gazze'de şahit oluyoruz. Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Ama batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey batı, ne kadar çocuk ölmesi lazım? Ne kadar kadın ölmesi lazım? Ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Bu son tavrıyla batının günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah aşmıştır. Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da, adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. Bu geceyi yaşadık değil mi? Gazze'nin hali neydi, gördünüz değil mi? Her taraf karanlık, hiçbir şey yok. Yiyecek bir şey yok. Hastaneler karanlık. Düşünün anestezi kullanmadan ameliyat yapıyorlar. Operasyonlarını karanlıkta yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

BUNLAR ÖLDÜRMEYİ İYİ BİLENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey dünya, bütün bu gerçekleri görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri haykırıyor ama duymuyorsunuz, sağır oldunuz, kör oldunuz. Bunlara asla kulak vermediniz. Ben Davos'ta demiştim ya, siz öldürmeyi iyi bilirsiniz demiştim. Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Dün birbirlerini gırtlaklıyor, Yahudileri gaz odalarında topluca yok ediyor, attıkları atom bombasıyla içindeki insanlarla birlikte şehirleri haritadan siliyorlardı. Şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de. Daha önce Karabağ'da, Bosna'da, Irak'ta Suriye'de, Arakan'da Afrika'nın pek çok yerinde bu zulümleri gördük. Vahşetin doğrudan veya dolaylı failidir bunlar. İşte bunun için Gazze sadece orada hayata tutunma mücadelesi verenlerin değil, hepimizin meselesidir. Bu meseleyi insani ve İslami ve zeminin dışına çıkartmaya çalışanlara da bir çift sözümüz var. Kendi küçük siyasi oyunlarını, köhnemiş tarihi hesaplarını, hastalıklı taassuplarını Gazze'deki mücadelenin önüne geçirenlere diyoruz ki, yapmayın. Gazze'de öldürülen veya her an öldürülme tehdidi altında yaşayan masum çocukların kadınların, erkeklerin vebaline girmeyin. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarına ortak olmayın" diye konuştu.