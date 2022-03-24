Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini...

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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