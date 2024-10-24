Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası güvenlik zirvesi topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası güvenlik zirvesi topladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TUSAŞ'ın Ankara'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısını ve terörle mücadele konularını görüşmek üzere güvenlik zirvesi düzenledi. Toplantıya Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri bakanları ile çeşitli üst düzey yetkililer katıldı.

(İSTANBUL) - Tusaş'a yapılan terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesini topladı. Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan dönerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi'nde düzenlediği güvenlik toplantısının sona erdiğini bildirdi. Toplantıda,Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Gerçekleşen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Dış Politika Güvenlik Politika İstanbul Ankara Güncel TUSAŞ Terör

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Kritik güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapıldı: Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye

"Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)? Yunus Akgün ceza aldı mı? Lyon Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lyon Beşiktaş maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe MANU maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.