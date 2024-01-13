Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik toplantısı düzenleyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."