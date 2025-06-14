Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Güvenlik Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda ülke içindeki güvenlik durumu ve alınacak önlemler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların güvenlik stratejileri ve işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, güncel tehditler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel