Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Güvenlik Toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda ülke içindeki güvenlik durumu ve alınacak önlemler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların güvenlik stratejileri ve işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, güncel tehditler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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